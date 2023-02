"United e Psg su Osimhen, ma servono almeno 100 milioni"

Gli occhi dei top club europei su Victor Osimhen . Sono quelli di Manchester United e Psg . Secondo Espn le due società sono interessate al bomber di Spalletti la cui valutazione, si legge, parte da 100 milioni di euro . Una cifra, questa, destinata ad aumentare dato che la stagione è ancora in corso e Osi è il leader tecnico del Napoli con la media invidiabile di un gol a partita da quando è tornato dopo l'infortunio. La sua rete con la Roma è stata anche premiata dalla Lega di Serie A come la più bella del mese di gennaio.

Spalletti si gode Osimhen: gol da favola e primati

Momento particolarmente favorevole, questo, per l'attaccante nigeriano, rimpianto ora anche in Germania: nel 2016 aveva vestito per pochi mesi la maglia del Wolfsburg lasciando un ricordo tutt'altro che felice ai suoi vecchi tifosi. Ma allora era giovane, inesperto e acerbo. Osimhen è esploso definitivamente quest'anno. Guida la classifica dei marcatori in Italia ed è uno degli attaccanti più forti in circolazione in Europa. Lo sanno anche United e Psg. De Laurentiis permettendo.