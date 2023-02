"Kvaratskhelia criticato, ha scelto Napoli per un motivo": la clamorosa rivelazione

Perché gli altri club non hanno creduto in Kvaratskhelia

Il ds del club georgiano spiega che le altre società interessate a Kvaratskhelia non hanno avuto coraggio nel fare l'investimento ma erano frenate anche per altri motivi: "Gli altri club che hanno inseguito Kvara, sono poi finiti con dire tante cose: "Non sa fare questo, non può fare quell'altro...", e invece il Napoli non ha mai esitato". Quanto vale oggi Kvara? "Costa troppo! Per me vale quantità di denaro che è anche complicato da scrivere e mettere nero su bianco. Chiunque proverà a comprarlo, deve sapere che il presidente del Napoli lo valuterà una cifra record". Kvara, intanto, fa sognare i tifosi: dopo il gol al Sassuolo sono arrivati gli elogi di Deulofeu e poi i complimenti anche dalla Spagna da condividere con Osimhen.