Napoli, le parole di Osimhen sul futuro sono chiare

Tutti vogliono Victor Osimhen. Almeno in teoria. In pratica dovranno vedersela con De Laurentiis che ha ricordato qual è il segreto per blindare i suoi calciatori specificando che tutto parte dalla tipologia di contratto che fa firmare ai propri assistiti. Intanto il bomber nigeriano continua a segnare. Venti reti stagionali con quella realizzata contro l'Eintracht Francoforte nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. In Serie A Osi guida anche la classifica dei marcatori e ad ESPN ha detto: “Se vinco il titolo di capocannoniere mi va bene, ma mi interesserà vincere trofei con la squadra". Il Napoli è a buon punto con lo scudetto sempre più vicino.