De Laurentiis rivela il segreto del Napoli. Poi sui rinnovi: “Sono bravo a fare i contratti…”

Aurelio De Laurentiis svela i segreti del suo Napoli. Parte tutto dall'accordo coi giocatori con contratto blindati per resistere alle tante offerte per i big. Lo ha rivelato lo stesso presidente del Napoli in un'intervista concessa alla tv messicana TNT: "Quando vengono da me sono bloccati, non sarà difficile trattenerli. Io sono molto bravo a fare i contratti, ma a volte ci sono offerte a cui è difficile dire di no. Ma io credo che li vedremo brillare ancora a lungo in azzurro" le dichiarazioni del patron parlando del futuro di giocatori come Osimhen ma non solo: "Gli abbiamo affiancato Kim, Kvaratskhelia, Anguissa. Credo che questo Napoli potrà dire la sua per tanto tempo".