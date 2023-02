"Dahoud si svincolerà dal Borussia Dortmund, ci pensano Napoli e Milan"

Mahmoud Dahoud saluta il Borussia Dortmund. Terminerà la stagione in Germania ma a fine stagione sarà libero di ripartire altrove come parametro zero. Dalla Germania raccontano del mancato accordo tra le parti per il rinnovo di contratto. Il 27enne centrocampista tedesco, a Dortmund dal 2017, è ambito da diversi club. Ci aveva provato in passato l'Atletico Madrid e in estate, secondo quanto racconta Ruhr Nachrichten, potrebbero provarci anche Napoli, Milan e Leicester sfruttando la ghiotta occasione di mercato per un calciatore che, altrimenti, avrebbe avuto una valutazione di mercato circa 18 milioni di euro.