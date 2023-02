De Laurentiis e il futuro di Lozano: l'annuncio dal Messico

"Spero che resti al Napoli". Queste le parole di Aurelio De Laurentiis rilasciate alla tv messicana TNT mentre parlava del futuro di Hirving Lozano. Il suo destino, però, dipende dal Napoli, nel senso che il contratto del Chucky è in scadenza nel 2024 e al momento non ci sono indizi sul rinnovo di contratto. La conferma arriva anche dal Messico. Daniel Martinez, giornalista di ESPN, si è così espresso sul futuro dell'ex esterno del Psv: " La sua permanenza a Napoli dipenderà molto da quello che succederà di qui al termine della stagione . Da come finirà questo campionato, molto verrà deciso da una parte o dall’altra, non c’è nulla di sicuro ora".

Lozano, il Napoli e i dubbi sul futuro

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il giornalista ha aggiunto: "La mia sensazione è che lo stesso Lozano stia aspettando, ma l’ipotesi che non rinnovi è sempre viva e va presa in considerazione". Il giocatore è in attesa, dunque, e intanto si gode una stagione da sogno con il Napoli vicino allo scudetto e che da spettacolo anche in Champions League. Proprio contro l'Eintracht Lozano è stato autore di una prova super condita dall'assist per Osimhen e da diversi sprint sulla corsia destra. In attesa del ritorno al gol che manca da diverse settimane. E aspettando presto novità sul futuro.