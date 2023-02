"Botman al Napoli? Tutto è possibile. Se c'è disponibilità..."

Il mercato è sempre aperto e il Napoli è sempre alla ricerca di profili interessanti per il futuro. Tra questi c'è il nome di Sven Botman, anni 23, olandese, difensore del Newcastle in passato, oltre gli azzurri, accostato anche a Milan e Atalanta. Un centrale di qualità, uno dei migliori del campionato inglese, con una media di rendimento sempre alta, con la Serie A nel destino. Un calciatore che potrebbe tornare d'attualità per la squadra allenata da Spalletti come rivelato da Francesco Miniero che fa parte del suo entourage.