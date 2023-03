"Osimhen via? Solo quando Giuntoli avrà già scelto il sostituto"

Tutti vogliono Victor Osimhen. L'ultima voce arriva da Manchester e racconta dell'interesse dello United per l'attaccante del Napoli. Cosa ne sarà del suo futuro? Presto per dirlo, De Laurentiis ha blindato tutti ma le offerte faranno la differenza e per il bomber nigeriano, autore di diciannove gol in campionato, capocannoniere della Serie A, potrebbe arrivare presto una proposta allettante. Intanto, sul futuro di Osimhen, si è espresso chi lo conosce molto bene: Andrea D'Amico. Ovvero uno degli intermediari nell'estate del suo passaggio dal Lille al Napoli nel 2020.