"Ten Hag ha chiesto Osimhen, il Manchester United ci proverà"

Se ne parla con insistenza in Inghilterra. La Premier League sembra pronta ad accogliere Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli piace a diversi club e da mesi viene accostato al Manchester United. L'ultima autorevole fonte che accosta il nome del bomber ai Red Devils è Manchester Evening News con un articolo ripreso anche dal Daily Mail. A quanto pare, il nigeriano sarebbe una richiesta esplicita di Ten Hag che, oltre a Osimhen, ha chiesto al suo club di provarci anche per Harry Kane. Da capire se come alternativa oppure insieme e quindi senza badare a spese (anche se Martial è in partenza). Di sicuro l'ex Lille è il nome principale per lo United.