Napoli, Osimhen: "Mi ha scritto Drogba, che emozione. Vi racconto..."

Che emozione riceve un sms da Drogba. Lo sa bene Victor Osimhen per cui l'ivoriano è un idolo. L'ex campione del Chelsea lo ha rivelato in settimana e l'attaccante del Napoli dopo la gara contro l'Empoli ha commentato la notizia: "Per me è fantastico ricevere un suo messaggio, è stata una sorpresa, era il mio idolo da piccolo. Mi ha fatto i complimenti". Il bomber nigeriano ha segnato per l'ottava volta di fila in campionato, è a quota 19 reti, in media Higuain-Immobile per arrivare (almeno) a 36 reti stagionali.