Drogba rivela: "Osimhen? Gli ho scritto per dirgli una cosa importante, e lui..."

Victor Osimhen non ha mai nascosto la sua ammirazione per il suo idolo: Didier Drogba. Lo ha svelato in un tutte le intervista. A lui si ispira e da lui studia per migliorarsi. Lo ritiene il bomber ideale e quello al quale poter un giorno somigliare per caratteristiche tecniche e non solo. L'ex bomber del Chelsea, lusingato dai complimenti, ha rivelato un retroscena: "So che Osimhen mi ha descritto come suo modello. Non ci siamo mai incontrati ma un giorno gli ho scritto facendogli i complimenti. Gli ho detto di continuare così".