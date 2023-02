Napoli, che rischio ha corso Osimhen! Poteva essere un dramma

Victor Osimhen è rinato dopo l'infortunio col Liverpool. Da quando è rientrato dall'ultimo contrattempo fisico non si è più fermato e viaggia ad una media gol impressionante. Guida la classifica dei bomber in Italia e sta conducendo il Napoli al trionfo in campionato. Eppure il 21 novembre 2021 l'attaccante nigeriano ha rischiato grosso dopo lo scontro di testa con Skriniar a Milano, in occasione di un match perso 3-2 con l'Inter. Lo ricorda il dottor Gianpaolo Tartaro, chirurgo plastico che lo operò, intervenuto a Radio Crc: "Ci sono due rischi che abbiamo corso, il primo lo ha corso lui fratturandosi. Il pavimento orbitario si è fermato giusto in tempo così non ha perso la vista. Il pavimento orbitale poteva avere anche dei problemi, se non si fosse ingranata da sola, ma dei fattori ci hanno aiutato e l’occhio è rientrato nella sua sede per fortuna".