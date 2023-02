"Follie Chelsea per Osimhen: pronta maxi-offerta per convincere De Laurentiis"

Il Chelsea non ha intenzione di fermarsi, continuerà a spendere e investire anche nel prossimo mercato. In estate pronte cifre folli anche per l'Italia. In Serie A, infatti, gioca l'obiettivo principale per l'attacco, almeno secondo quanto raccontato da LondonWorld. Victor Osimhen è nel mirino del Chelsea e il club inglese, a quanto pare, sarebbe pronto ad offrire 120 milioni di sterline a De Laurentiis pur di convincerlo a cedere il suo attaccante. Lo stesso presidente del Napoli in un'intervista a Bild ha blindato Osi e tutti gli altri specificando che il Napoli è una società sana senza debiti che non ha bisogno di cedere. Ma il Chelsea ci proverà.

Il nuovo Chelsea: nel mirino anche il bomber di Spalletti

La società inglese ha già speso 600 milioni con l'ingresso di Boehly e l'impressione è che i Blues non si fermeranno. Manca, infatti, come si legge, un attaccante, la punta del futuro, individuata in Osimhen, considerato l'erede di Drogba. Sul paragone si era espresso anche Mourinho. Prima, però, bisognerà far cassa e cedere alcuni calciatori come ad esempio Lukaku che al momento è all'Inter solo in prestito. L'intenzione dei nuovi proprietari è di costruire una squadra super sia in Premier che in Champions e per farlo puntano anche Osimhen. Napoli permettendo.