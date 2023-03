Kvaratskhelia, l'agente: "Mi ha fatto una confidenza sul suo futuro"

Rivelazione stagionale, idolo dei tifosi, protagonista col Napoli nella stagione dello scudetto ad un passo. Khvicha Kvaratskhelia è già nel mirino dei principali club europei anche se il suo futuro sarà ancora a Napoli per diversi anni. A dirlo è Mamuka Jugeli, il suo agente, in un'intervista al canale YouTube GeoTeam: "A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c'è nulla con altri club. Non si trasferirà in nessuna squadra italiana. Ho parlato con Khvicha e lui mi ha confessato: 'Mamuka, non giocherò in un'altra squadra italiana al di fuori del Napoli'".