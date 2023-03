Napoli, Osimhen resta o va via? La sua risposta sul futuro

Victor Osimhen si gode il proprio momento e glissa sul futuro. Intervistato da Sport1, media tedesco, l'attaccante del Napoli fa sapere che dalla prossima stagione nulla è stato ancora deciso . Il suo contratto scade nel 2025 e quindi a fine anno qualcosa potrebbe accadere. Lo fa capire lui: " Non so cosa accadrà, ma sono sulla strada giusta. A fine stagione mi siederò coi miei agenti e discuteremo. E poi sarò in trattativa col Napoli a cui sono grato. Insieme troveremo una soluzione".

Napoli, Osimhen e i dubbi sul futuro: le sue parole

Parole che lasciano aperta e viva qualsiasi ipotesi. Non è mistero infatti che diversi club inglesi siano interessati al bomber di Spalletti. Qualche giorno fa Osimhen è stato accostato anche al Real Madrid. L'attaccante del Napoli ha anche parlato della sua stagione e della sua crescita: "Credo di essere uno degli attaccanti più forti al mondo. Ringrazio chi mi elogia e chi ha creduto in me. Ma posso ancora crescere in alcuni aspetti".