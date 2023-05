Napoli, le mosse di mercato: Zhegrova più Samardzic i primi rinforzi

Napoli-Lilla un’altra volta, almeno così pare, stavolta con un costo più accessibile però senza negarsi nulla, men che meno di sognare. C’è stato un tempo, anche recente (estate 2020) che sulla tratta ci fu un po’ di traffico: Osimhen destinazione Napoli e settanta milioni a fare il percorso inverso; tutto ciò proprio mentre Karnezis e tre giovanotti - Liguori, Manzi e Palmieri - viravano verso la Francia, al costo di venti milioni di euro. Dieci mesi fa, visto che i rapporti sono buoni, al Lilla c’è andato Adam Ounas, esterno che al «Maradona» s’è fatto vedere poco, raramente, ed è diventato un rimpianto per quello che poteva essere e non mai stato. Sono volati via tre anni da Osimhen, sembra ieri, e il Napoli che al Lilla ha continuato a guardare, perché lì giocatori forti ce ne sono, si è lasciato ancora incantare o almeno colpire, forse tentare: avrebbe volentieri acquistato Tiago Djalo, se non si fosse fatto male, un centrale difensivo del quale avrebbe bisogno; ed allora, avendo notato altro, ad esempio Edon Zhegrova, ci sta pensando. E’ un esterno offensivo di destra, quello che potrebbe servire nel caso vada via Lozano, ha un suo appeal come le movenze da antica ala, un'età che solletica (24 anni) e un costo che ci può stare, eccome, perché con meno di dieci milioni l’attaccante del Kosovo si può acquistare. Per il momento, sta in quell’elenco abbastanza robusto che deve aiutare a farsi delle idee, le più varie: in quella zona di campo, se proprio dovesse essere necessario (oppure persino indispensabile), il Napoli vorrebbe tanto metterci Domenico Berardi (29 quasi), che ha rappresentato la dolce ossessione di un quinquennio e non è mai evaporato dai pensieri di Adl. Ma Berardi ha fatto una scelta di vita con il Sassuolo, non sarà semplice sradicarlo dal suo habitat naturale, ha qualche anno in più e soprattutto impegna economicamente. Discorsi futuri, che non svaniranno dalla sera al mattino.