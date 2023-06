Spalletti: "Con il Napoli un sentimento indistruttibile ed eterno"

DALL'INVIATO A RIMINI - A l di là del cancello, fuori “dal covo”, c’è un passato che torna : lo vede, lo sente, mentre sta per lasciarsi alle spalle il biennio più bello della sua vita . E nel raccontarsi, Luciano Spalletti è semplicemente vero, è se stesso, è l’uomo che sta fuori dalla narrazione. «Sapeste il magone». La sua Napoli è rimasta rinchiusa, a lungo, in un eremo, una stanzetta quattro per cinque, un lettino, i gagliardetti alle pareti e l’umano desiderio di darsi completamente. «Perché se vuoi bene a qualcuno devi dedicargli tempo». E ora che si sta riprendendo il suo, e sta per raccontarsi alla platea ammirata di "The Coach Experience", chiacchierando in libertà ad un tavolo con sei persone, le emozioni presentano il conto . «Ho vissuto l’emozione più bella per un allenatore. L’ho vissuta da protagonista. Io non dimenticherò un solo istante, né un solo ragazzo, né una una sola persona». C’è un sottofondo, Napule è - quale sennò? - un pubblico composto e rapito, l’ebbrezza di quei 696 giorni nati tra i veleni (ereditati) d’una città soffocata dal dolore e chiusi restando incantato per quell’amore avvolgente che gli ha fatto spalancare gli occhi, prima di stropicciarseli: «Resto incredulo per l’abbraccio che ho ricevuto, allo stadio e per la strada». La sua carriera da calciatore si chiuse il 30 maggio del ‘93, quella di allenatore va in pausa («in campagna») il 4 giugno del 2023: in trent’anni ci sono tanti Spalletti , sempre con quel calcio sexy, ma quello che sale sul palco di Rimini e si prende anche la figurina d’oro della Panini-Aiac, è un uomo che ha scoperto un Mondo, Napoli, e se lo terrà per sé, cucito allo scudetto: «Ma per sempre, perché non si dimentica niente».

Un premio tira l’altro, Spalletti...

«Questo esalta il bambino che sono stato, quello che sognava di vincere il proprio campionato bambino andando a completare l’album. Un fanciullo che non dormiva sperando di rimediare, al mattino, la figu che gli mancava. Nella colla c’era la passione e quelle sensazioni rimangono, non si fermano, s’avvertono ancora adesso».

Come l’emozione che lei ha regalato a Napoli e che Napoli ha ricevuto da lei.

«Io ho conosciuto la felicità totale, vincendo il campionato. Ma il lavoro grosso lo hanno fatto loro, i tifosi. C’è un sentimento che si è sedimentato, sarà indistruttibile e dunque eterno. Il tatuaggio è stata un’esigenza, mi sono voluto scolpire l’immagine di Napoli sulla pelle perché non tutte le cicatrici sono dolorose, anzi questa è ben altro. Ho vissuto per riuscirci, per la città, per il popolo».

Se l’è goduta e se la godrà, com’è giusto che sia, con il suo carattere, con la sua riservatezza.

«Io sono fatto così, non mi faccio scivolare le cose. Sono un allenatore che si è impegnato totalmente per il suo lavoro, sono uno che non si lascia scivolare le cose addosso e non si interessa di quello che dicono di lui. Io devo restare coerente con me stesso e andare dritto per la mia strada. Poi probabilmente in tutti questi difetti ci sono anche delle qualità che mi hanno portato a vincere lo scudetto con il Napoli ed è la cosa più bella che mi potesse accadere».

Ma oggi qual è lo stato d’animo di Spalletti?

«Ci sono dei pensieri che appartengono solo a me e credo che ciò capiti un po’ a tutti. Io ho avuto molte notti a disposizione per riflettere: in questa esperienza non mi ha potuto seguire la famiglia perché i miei figli lavorano a Milano e la bimba va a scuola a Milano e la sera restavo nel mio covo di Castel Volturno, dove mi trovavo benissimo, e di riflessioni ne sono venute fuori tante. Tutte non si possono dire. Qualcuna, sì, poi: piano piano, “doce doce”, come si dice a Napoli».

Ieri sera la finale di Champions l’ha guardata, con rimpianto forse...

«L’ho guardata perché amo il calcio. Poi sono molto amico di Guardiola, che ha insegnatoa tutti noi; sono amico dell’Inter, perché ho passato due anni bellissimi. Ma un po’ di rammarico ce l’ho avuto, perché con il Napoli ci si poteva arrivare, però bisognerebbe andare a vedere nei dettagli cosa è successo: devo dire che ci sono andate alcune cose di traverso, delle quali non eravamo neppure colpevoli. E allora, si accetta con tranquillità e si spera che il Napoli possa rifarlo...».

Nonostante abbia deciso di fermarsi, il suo nome viene accostato a club o a situazioni...

«Nel percorso di ognuno si arriva in fondo per vedere a che razza si appartiene: si capirà, quindi, se sono coerente oppure no. Io quest’anno non alleno e poi la prossima stagione mi chiederò se avrò dentro delle motivazioni che servono per andare a donare qualcosa di mio».

Napoli cerca un suo successore.

«Se non mi ci fa entrare in questo argomento è meglio, anche perché non saprei cosa dire. Il presidente ha dimostrato di saper scegliere allenatori eccellenti e dunque lasciamo fare a lui».

Tra i tanti nomi, c’è stato - fino all’altro ieri - quello di Vincenzo Italiano.

«Che poteva essere il profilo giusto per il Napoli. Ha la voglia di sbattersi, di fare la gara, di confrontarsi. Il suo calcio è fatto bene: a me piace Italiano».