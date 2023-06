Spalletti: "Addio Napoli? Ci ho pensato tanto. Presto qualcosa dirò..."

Le parole di Spalletti sull'addio al Napoli

Spalletti, intervenuto da Rimini al The Coach Experience, dove ha ricevuto il premio Figurina d'Oro Panini, fa sapere che "ci sono dei pensieri che appartengono solo a me e credo che ciò capiti un po’ a tutti. Io ho avuto molte notti a disposizione per riflettere e di riflessioni ne sono venute fuori tante. Tutte non si possono dire. Qualcuna, sì, poi: piano piano, “doce doce”, come si dice a Napoli". Dunque, è solo questione di tempo.