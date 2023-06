Napoli, Spalletti: "Italiano? De Laurentiis sa scegliere tecnici eccellenti"

"Abbiamo diluito il festeggiamento dello scudetto nel tempo, ma se lo avessimo vinto alla fine, o alla penultima, avreste visto cose ancora più forti ". Lo ha detto Luciano Spalletti , ormai ex allenatore del Napoli , intervenuto al The Coach Experience di Rimini dopo aver vinto la Figurina d'Oro Panini. Il tecnico campione d'Italia elogia la festa scudetto celebrata in città: "Abbiamo dato un segnale importante a tutto il calcio, adesso c'è voglia da parte di tantissima gente di rivivere quei momenti, è stata una felicità senza confini perché Napoli ha accettato tutti quelli che hanno voluto venire a gioire insieme a noi e questo mi è piaciuto tanto".

Le parole di Spalletti sul calcio italiano

Spalletti, seduto sul palco, ha parlato anche della crescita e dello sviluppo del calcio italiano: "Siamo stati catalogati come Nazione che faceva un calcio di attesa per giocare in ripartenza, ora coi risultati raggiunti e con le finali europee (attesa per Inter-City) si vede che si sta facendo qualcosa di diverso come il portiere che costruisce dal basso. L'essenziale è avere un'idea da voler proporre". Spalletti aggiunge: "Potevamo arrivarci anche noi in finale di Champions, c'è rammarico, sono successe un po' di cose, ma accettiamo verdetto e speriamo che il Napoli ci riesca in futuro".

Spalletti e le parole su Italiano

Italiano resta alla guida della Fiorentina, lo ha confermato Commisso intervenuto in conferenza stampa, eppure Spalletti ha espresso comunque il suo parere sulle voci legate al passato: "Sarebbe stato un profilo da Napoli, ha un atteggiamento che mi piace, con la sua squadra ha voglia di giocare". In generale, Spalletti glissa sul nome del nuovo allenatore: "Non saprei che dire, De Laurentiis sa scegliere tecnici eccellenti".