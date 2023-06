Spalletti scherza: "Anno sabbatico? Mi sta sui c******i, vi dico perché"

Luciano Spalletti , a margine della partecipazione a The Coach Experience a Rimini , ha spaziato su vari temi. Dal suo pensiero sulla finale di Champions League tra Manchester City e Inter fino ad arrivare al pensiero su cosa farà in futuro, questi solo alcuni degli argomenti trattati dal tecnico toscano. Uno in particolare ha portato il divertimento dei giornalisti, quello che riguarda il suo "anno sabbatico".

Spalletti su City-Inter: "Sono amico di Guardiola ma anche..."

Luciano Spalletti e il suo pensiero sull'anno sabbatico

Luciano Spalletti ha scherzato al The Coach Experience a Rimini parlando del suo futuro. Il tecnico ha infatti ammesso: "Non so che vuol dire sabbatico, sabbatico deriva da sabbia? Da mare? Perchè? Qual è il vero significato di sabbatico? A me il mare sta sui c******i voglio sta in campagna, un anno campagnolo".