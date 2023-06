"Osimhen rinnova con il Napoli": l'annuncio di De Laurentiis

In occasione della presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli (clicca QUI per rivivere la diretta), il presidente Aurelio De Laurentiis ha tenuto a sottolineare la situazione per il mercato in uscita. Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Victor Osimhen e il numero uno degli azzurri ha delineato la sua questione.