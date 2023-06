Napoli, diretta presentazione Garcia: segui la conferenza stampa LIVE

NAPOLI - È il giorno di Rudi Garcia al Napoli . Il nuovo tecnico azzurro, che è pronto a raccogliere in panchina l'eredità lasciata da Spalletti, si presenta ufficialmente a tutto l'ambiente partenopeo in conferenza stampa: segui in diretta le sue parole .

19:00

Foto con la sciarpa: finisce la conferenza

Con la foto di rito si chiude la conferenza fiume di presentazione di Garcia al Napoli. De Laurentiis e il nuovo allenatore hanno posato insieme con la sciarpa azzurra prima di salutare e andare via.

18:58

Garcia: "La pressione mi carica. Porterò tre miei uomini nello staff"

"Pressione? Mi danno più carica, sarà bellissimo portare la maglia dei campioni d’Italia. Il mio compito sarà dimostrare di essere all’altezza. Lo staff? Ci sono già persone di qualità, alcuni li conosco già. Uniremo le competenze che già ci sono e quelle che porterò io: avrò tre miei uomini che porterò qui".

18:55

De Laurentiis: "La Champions? Non basta, cambio il calcio"

"In casa de Laurentiis la competitività è un elemento naturale: se non ci mettiamo in competizione con cose complicate non siamo contenti. Ora tutto si complica dopo uno scudetto cosa si può fare: replicare, vincere in Europa, vincere la Champions? Forse non bastano. Possiamo cambiare il modo del calcio".

18:53

Garcia: "Slogan alla Spalletti? Preferisco i valori"

"Slogan come Spalletti? Io ho i valori, la squadra deve avere umiltà, ambizione, lavoro, sudore. Ci sarà il talento che farà la differenza, ma si gioca in undici e ognuno è importante. Ovviamente ci sono i big, però conta anche il giovane per crescere e avere il senso di appartenenza. Per me è importante la maglia che vesti e lo stemma sul cuore".

18:50

De Laurentiis: "Ho l'accordo con Osimhen per il rinnovo"

"Io glielo dissi ad Agnelli che la Superlega era un'idea sbagliata. Ma anche la Champions League lo è, come l'Europa League, è sbagliatissima la Conference League. Cerchiamo di cambiare questo calcio, ma non é così facile. Osimhen? Con lui già prima della festa scudetto abbiamo trovato un accordo di massima per un prolungamento di due anni del contratto". LEGGI TUTTO

18:46

Garcia elogia Lobotka e spiega il suo calcio

"Lobotka? Ogni singolo che inizia è importante, però il cuore del mio gioco è sempre stato il centrocampo, anche la forza del Napoli è stata questa quest’anno. Lobotka è fantastico, mi auguro di trovare ancora in questo reparto giocatori che giocano in possesso palla ma anche che difendono subito. Ci sono tante squadre con superstar che lavorano meno in fase difensiva, nel Napoli invece ognuno corre. Il mio compito è farli correre sempre, con e senza palla".

18:40

Garcia: "Ho tanti Gervinho in rosa. Spalletti? Destino"

"C’è un Gervinho nel Napoli? Ci sono già in rosa, mi prendo il tempo per scoprire gli uomini dietro ai giocatori, li voglio conoscere meglio per capire che tasti toccare e come motivarli. Talento c’è, stiamo lavorando già sulla squadra, vediamo chi rimane e chi va via per migliorare la squadra. La Roma sono bei ricordi ma è tempo passato. Spalletti? È il destino, sono stato sostituito da lui a Roma e ora arrivo io qui dopo di lui".

18:37

Garcia e la ricetta del Napoli perfetto

"Napoli perfetto per me? Lo spero. Se Balzaretti dice così sono contento, lui aveva una bella anima in campo. Lo spirito di squadra è molto importante, spero di trovare un gruppo unito, che ha la fede, voglia di vincere, e questa cosa io la devo tenere sul fuoco come un cuoco perché queste cose ti fanno scalare montagne".

18:34

Garcia: "Nessuno è insostituibile"

"Speriamo di portare in alto i colori del Napoli in Europa. Io volevo essere sicuro che il presidente volesse vincere ancora trofei, il resto non è stato importante, non ho fatto altre domande. Nessun giocatore è insostituibile, ho fiducia nel mio presidente e nel suo staff di mercato. Ci sono giocatori che hanno fatto benissimo e che nessuno conosceva, lavoreremo insieme per fare una bella squadra".

18:30

Garcia: "Metterò la sveglia a tutti. Anguissa? È il mio piccolo"

"Non dovrà cambiare la voglia, solo così saremo una squadra tosta che lotta. Quando vinci ti puoi addormentare un po’, ma io metterò la sveglia a tutti. Ci sono giocatori giovani che possono dare molto, possono crescere e migliorare, con il mio staff lavoreremo per essere competitivi. Anguissa? Lo conosco bene, l’ho fatto esordire io, è il mio piccolo, anche se è una montagna fisicamente. Ha fatto un grande salto di qualità e nell’ultima stagione ha dimostrato di essere importante in campo e nello spogliatoio".

18:28

De Laurentiis sul futuro di Osimhen

"Futuro Osimhen? Non ho detto a Rudi che deve rimanere, l'ho detto da tempo che Osimhen deve rimanere: se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per la salute del Napoli che è cara a tutti quanti, vedremo e valuteremo".

18:24

Garcia: "Il Napoli avrà il mio tocco. E non solo 4-3-3..."

"Torna un Garcia con più esperienza, è un piacere tornare in Italia e non vedo l'ora di scoprire la città. Forse mi metto dei baffi e un cappello. Darò il meglio di me, lo so fare e lo farò. Qualunque allenatore sulla panchina del Napoli sa che il compito è alto, per fare meglio bisogna ripetersi. I giocatori sanno che devono dare ancora di più, io non voglio rivoluzionare tutto, vediamo se la squadra somiglia a quella dell’anno scorso, se sarà così non cambierò molto. Ovviamente metterò il mio tocco, non gioco solo con il 4-3-3 ma ho usato anche altri moduli. Il 4-3-3 calza perfettamente per il Napoli, ma un allenatore deve sapersi adattare e cambiare durante la partita. Voglio che i miei giocatori abbiano una cultura tattica importante, che siano intelligenti senza essere sempre nel piano A".

18:19

Garcia: "Non ho paura dell'eredità di Spalletti"

"Io non ho paura di niente, a parte avere problemi di salute. Lo scudetto deve dare tanta fiducia a ogni giocatore, però quando si inizierà la nuova stagione si riparte da zero. Senza sforzi o sudore della squadra non si può arrivare a grandi traguardi, quindi da un lato i giocatori devono dimenticare quello che è stato fatto. Servirà umiltà e ci sarà tanto lavoro, ho visto una squadra che giocava bene e difendeva bene. La rosa è ampia per risolvere le partite, questo è importante, ma la cosa che mi ha rassicurato è che il presidente è ambizioso e quindi mi darà una squadra di qualità. Le mie squadre attaccano, fanno gol, gestiscono la gara, hanno il possesso palla, lasciatemi il tempo per lavorare con i giocatori e quando si parte si parte a bomba".

18:14

De Laurentiis: "Ecco come ho scelto Garcia"

"Lo scudetto è stato un fatto iniziatico, speriamo non sia solo un caso ma l’inizio di un percorso che Napoli merita. L’obiettivo è provare a ripeterci e arrivare in finale di Champions League". "Ho iniziato a selezionare gli allenatori che giocavano con il 4-3-3, era fondamentale mantenere l’assetto dei calciatori che abbiamo. Dovevo trovare un allenatore che con il 4-3-3 ha fatto strike, e ho visto che Rudi è arrivato per due volte secondo in Italia e che il primo anno ha fatto 10 vittorie consecutive. Questo signore fa al caso nostro, mi sono detto".

18:11

Garcia: "L'asticella è alta, ma sono qui per vincere"

"Il club ha messo l’asticella alta, ci sono moti club che aspettano di vincere la Champions. Io sogno, sono qui per vincere trofei. Complimenti perché vincere lo Scudetto dopo 33 anni è bellissimo, il Napoli deve giocare sempre la Champions ed essere importante in Italia".

18:09

Le prime parole di Garcia

"Il primo regalo è stare qui con voi ed essere a Napoli, la cosa bella che arriva da me e dal presidente sono le ambizioni. Voglio salutare i tifosi per la loro accoglienza e fare i complimenti al presidente e alla squadra per quello che hanno fatto. Quando sono arrivato e ho visto tutte queste bandiere mi sono reso conto che i tifosi e la città sono fieri della loro squadra. Il mio obiettivo è mantenere questa cosa nel futuro".

18:05

Inizia a parlare De Laurentiis

"Vi ringrazio per ospitarci in questo bellissimo posto che è un posto regale. Vogliamo celebrare il regalo di quest’anno dello scudetto e dare continuità, sperando che il Napoli possa procedere in modo regale con il nuovo allenatore".