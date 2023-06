Laurientè nel mirino del Napoli? L'agente è chiaro: "Può essere ma..."

Spazio agli esterni. Hanno reso grande la Roma di Rudi Garcia e ora il nuovo allenatore del Napoli punterà sulle ali già presenti in rosa (come Kvaratskhelia, autore di un super dribbling in Nazionale) e, magari, attenderà anche novità dal mercato. Uno degli obiettivi potrebbe essere Armand Laurienté del Sassuolo. Il suo agente, Roberto Meloni, glissa sull'ipotesi Napoli, ma lascia aperta una porta: "Fa piacere avere l’interesse di grandi club come può essere anche il Napoli, ma in questo momento gli azzurri sono impegnati a gestire cose interne, quindi per il momento tutto tace".