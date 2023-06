Il dribbling inspiegabile di Kvaratskhelia: ma come ha fatto?

Un numero d'alta scuola, una vera e propria magia, illusione e talento. C'è tutto nella giocata che circola sui social. Il protagonista è Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli, impegnato con la sua Nazionale, ha messo in mostra tutte le sue qualità nella gara contro Cipro. Il manifesto delle sue prestazioni, nonostante non sia arrivato il gol in questi giorni (contro la Scozia ha fallito un rigore), è un dribbling a centrocampo incredibile. Il classico elastico dall'alto coefficiente di difficoltà.