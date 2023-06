Napoli, l'annuncio di Kvaratskhelia sul futuro che nessuno si aspettava

Khvicha Kvaratskhelia non parteciperà ai prossimi Europei con l'Under 21 della Georgia . Era stato convocato e il suo agente aveva anticipato la sua partecipazione , ma con un post sui social lo stesso attaccante del Napoli spiega i motivi alla base della sua ponderata decisione: "Dopo la stagione più lunga per me è difficile giocare di nuovo una competizione tanto importante in così poco tempo".

Kvaratskhelia e il messaggio rivolto ai suoi tifosi

Kvaratskhelia, miglior giocatore del campionato di Serie A e miglior giovane della Champions, non si è mai fermato. Il rischio era di ripartire con ritmi serrati - e saltando quasi certamente la prima parte del ritiro del Napoli - e per questo ha scelto di non partecipare all'Europeo: "Voglio che i tifosi conoscano la mia posizione. Nonostante il mio desiderio, dopo una stagione difficile per motivi sportivi, sarò con voi al campionato europeo Under 21 anni, e sarò il primo tifoso della nostra squadra".