"Un club messicano sogna Lozano, ecco quanto serve per chiudere"

La situazione legata al futuro di Hirving Lozano sembra piuttosto chiara . L'esterno messicano ha il contratto in scadenza nel 2024, senza rinnovo - al momento improbabile - potrebbe partire in caso di offerte . Il suo entourage ha rivelato il sogno del calciatore, ovvero il trasferimento in una big europea nonostante gli accostamenti a club arabi , intanto dal Messico si rincorrono voci che vorrebbero l'ex ala del Psg nel mirino di un club del suo paese.

Futuro Lozano, cosa raccontano dal Messico

Sapendo di poterlo acquistare senza un investimento eccessivo (scrivono di una valutazione di circa venti milioni), il Chivas avrebbe chiesto informazioni al Napoli. Ci starebbe, insomma, provando. A rivelarlo è la testata Antena 2 che ricorda anche della volontà del club messicano di puntare sul Chucky anche in passato, quando ancora era al Pachuca, dunque prima di esplodere in Europa, ma senza successo. La prossima estate potrebbe essere quella decisiva per il Club Deportivo Guadalajara per tentare l'affondo per il giocatore.