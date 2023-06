Napoli, novità sul futuro di Di Lorenzo: l'annuncio del suo agente

Giovanni Di Lorenzo ha le idee chiare, vuole restare a Napoli, si trova bene in città, è capitano orgoglioso, ha appena vinto lo scudetto e non intende andare via. La conferma arriva dalle parole del suo procuratore. Mario Giuffredi, infatti, afferma: "Di Lorenzo vuole legarsi al Napoli a vita proprio perché abbiamo tutti la convinzione che determinate bandiere possano esistere".