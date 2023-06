Giuntoli, addio al Napoli: "Assente a Rimini? Ecco perché"

NAPOLI - "Ho avuto questo inconveniente da mettere a posto e non sono riuscito a venire". Così Cristiano Giuntoli interviene in collegamento al talk 'Colpi da maestro', organizzato al Grand Hotel di Rimini per l'apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato. Assente in Romagna, complice la risoluzione contrattuale con il Napoli arrivata in serata, l'ex direttore sportivo azzurro saluta i neo campioni d'Italia dopo 8 lunghi anni: lo aspetta la Juventus come nuovo responsabile dell'area tecnica bianconera.