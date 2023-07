Napoli, l'ammissione di Benitez sul futuro di Gabri Veiga

Gabri Veiga piace a tanti club europei . Anche il Napoli ci pensa , da tempo, ma l'ostacolo principale oltre al prezzo (40 milioni è l'ammontare della clausola rescissoria ) è la folta concorrenza. Sul giocatore, infatti, ci sono diverse big del campionato inglese, come il Chelsea, ma anche il Paris Saint-Germain . Rafa Benitez, nuovo allenatore del Celta Vigo, ha parlato del gioiellino spagnolo, anni 21, spiegando che la sua permanenza è tutt'altro che certa: "Nessuno sa cosa succederà in futuro".

Gabri Veiga, il Napoli in pressing ma quanta concorrenza

Queste le parole dell'ex allenatore del Napoli - scelto dal Celta come tecnico del centenario - che fa riferimento alla presenza della clausola. Se qualcuno la coprirà, il Celta Vigo non potrà farci nulla e Gabri sarà libero, nel caso, di accordarsi col club che avrà investito i 40 milioni necessari per acquistarlo. Lo spagnolo è nell'elenco del Napoli, alla ricerca di una mezzala.