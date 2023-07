Kim-Bayern: visite mediche in corso, ma non sono a Monaco

Ormai è quasi tutto pronto per il passaggio di Kim Min-Jae dal Napoli al Bayern Monaco . Dopo aver trovato l'accordo con il giocatore e aver deciso di pagare la clausola da circa 50 milioni di euro , adesso il club bavarese è pronto ad accogliere il difensore sudcoreano. Ma prima dovrà completare le visite mediche .

Kim, visite mediche col Bayern in corso: ma non sono a Monaco

Kim Min-Jae è pronto a trasferirsi al Bayern Monaco. Il centrale del Napoli sta svolgendo in questi minuti le visite mediche con il club bavarese. Tuttavia, queste non si stanno tenendo a Monaco per questioni logistiche. Kim firmerà poi un contratto quinquennale col Bayern, che potrà finalmente ufficializzare il suo arrivo.