Itakura, l'agente rivela: "Napoli vicino alla firma", ma c'è un mistero

Ci sta un inglese di origini ucraine, poi uno spagnolo ch’è nato in Francia e un giapponese che gioca in Germania : ci sta un mondo, insomma, nel quale è stato necessario immergersi, per farsi un’idea, almeno una, che desse conforto alle teorie del Napoli . Ci sta un coreano, in realtà un " benefattore ", che ha fisicamente portato cinquanta milioni di euro: però, come buona abitudine del mercato, ci sono comunque eternamente dei dettagli che frenano gli annunci ufficiali. Ma sono questioni assai marginali, ormai è fatta. Kim Minjae se ne andrà a Monaco , in Baviera, al Napoli arriverà il bonifico e a quel punto, rotto ogni indugio, Aurelio De Laurentiis si infilerà completamente nei panni del plenipotenziario, rileggerà le varie relazioni che gli sono state consegnate e poi procederà, dopo aver sentito Garcia. Il giapponese, Ko Itakura (26 anni), di stanza al Borussia Mönchengladbach , ha scoperto che in fin dei conti il mercato del Napoli non è finito, anzi comincia adesso, e che c’è ancora un posto vacante al fianco di Rrahmani , Ostigard e Juan Jesus: anzi, a dirla tutta, standosene sulla riva, ha persino avuto modo di capire che in questo momento si sarebbero ribaltate le gerarchie e che Kilman ma anche Le Normand, con quel che costano, stanno lievemente dietro, magari nettamente, ma cosa importa?

Il giallo

La storia non cambia, tutto il mondo è Paese, e pure in Germania o in Giappone, certe dinamiche restano eguali: ovunque c’è un amico dell’amico che risolve casi o rifila soffiate, che a volte si rivelano polpette avvelenate. Sarebbe andata così pure stavolta, perché l’indiscrezione che all’alba coinvolge il management del calciatore ("Abbiamo un offerta del club saudita dell’Al-Nassr e del Napoli, ma è il Napoli ad essere più vicino alla firma") a sera diventa la cosiddetta bufala, smentita dai procuratori sempre con il solito metodo delle vie confidenziali. Però qualcosa è successo, almeno questo: a Castel Volturno hanno abbozzato, confermando che il calciatore è "interessante, parecchio".

Corsa a...

Si può anche decidere, coraggiosamente, a ventisei anni, di non lasciarsi sedurre da offerte da capogiro, e si può persino rinunciare alla tentazione di starsene un po’ al fianco di Cristiano Ronaldo: si può, insomma, comodamente capire l’effetto che fa, invece, a sfidare Kilman (26 anni) e Le Normand (27 a novembre), che hanno un appeal possente e però anche costi (quasi) insostenibili. Per consegnare l’eredità di Kim a Ko Itakura, al Napoli basterebbero una quindicina di milioni di euro; meno, assai meno di quelli che il Wolverhampton sogna di incassare per Kilman (quaranta) e della clausola di Le Normand (cinquanta). Per starsene al sicuro, senza più preoccupazioni nè vuoti, e per non dare scossoni al bilancio a cui De Laurentiis riserva rigoroso rispetto, puntare su Ko Itakura significa anche trattare un ingaggio che ha basi decisamente inferiori di quelle dei due "terribili avversari".

La coerenza

E la scelta, nel caso, non sarebbe di ripiego o di esclusiva convenienza economica, perché coerentemente il Napoli se ne è stato sempre incollato ad una serie di figure individuate nel tempo: Itakura nelle prime ore di questa estate già torrida; Kilman e Le Normand rielaborando le analisi del passato, certe convinzioni messe in crisi semplicemente dai costi che avrebbero immediatamente bruciato il tesoretto di Kim. E invece quei soldi potrebbero semmai servire per altro, chissà un’emergenza non contemplata nel piano iniziale. Nel codice-Adl non c’è urgenza ma a Dimaro-Folgarida, in ritiro, il Napoli vorrebbe arrivarci con un uomo in più: un giapponese, un inglese o uno spagnolo (per ora...). Magari un italiano: Davide Faraoni (31) è il vice Di Lorenzo designato in caso di uscita di Zanoli. E con il Verona, che ormai ha accerchiato Michael Folorunsho (25), tesoro dell’ultimo Bari, sarebbe affare doppio.