Napoli, De Laurentiis: "Osimhen al Psg? Se sborsano 200 milioni..."

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro sul futuro di Victor Osimhen : vorrebbe blindarlo, ma dipenderà tutto dalle offerte che arriveranno. Il prezzo lo fa il Napoli, intervenuto a Sportmediaset il patron azzurro fissa una valutazione altissima, messaggio ai corteggiatori e a un club in particolare che segue il nigeriano: " L'unica società che potrebbe portarselo a casa è il Paris Saint-Germain . Quindi se Nasser Al-Khelaïfi vuole tirare fuori un duecentino noi aspettiamo e poi valutiamo ". Di fatto, De Laurentiis ha aggiunto la cifra al concetto già espresso in occasione della presentazione delle nuove maglie .

Napoli, le parole di De Laurentiis sul futuro

Sul futuro, il presidente del Napoli ha proseguito: "Maradona è stato unico, insostituibile e non replicabile. Il successo del nostro Napoli è stato nel gruppo. Quando noi abbiamo avuto fuori Osimhen per otto partite, le abbiamo vinte tutte con altri giocatori. Abbiamo fatto 24 punti. Siamo convinti di saper lavorare in un certo modo". Infine un retroscena: "Ieri è venuto a trovarmi un possibile nuovo direttore sportivo che mi ha confidato che gli era piaciuto il film Yuppies. Questa cosa mi ha sorpreso e mi ha rallegrato".