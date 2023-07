Napoli, Gollini ritorna in prestito con diritto di riscatto

NAPOLI - Manca solo l'ufficialità ma Pierluigi Gollini sarà di nuovo un portiere del Napoli . Di proprietà dell'Atalanta , Gollini tornerà in azzurro dopo l'esperienza degli ultimi 6 mesi con la vittoria dello Scudetto. Operazione ormai definita: sarà di nuovo in prestito , con il Napoli che stavolta avrà anche il diritto di riscatto .

Gollini ritorna al Napoli in prestito con diritto di riscatto

Gollini sarà nuovamente il vice-Meret arrivando in azzurro con un prestito oneroso a 400mila euro e un diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Il portiere, arrivato lo scorso gennaio, ha collezionato 4 presenze con Spalletti e in totale vanta oltre 125 presenze in Serie A con le maglie di Hellas Verona, Atalanta e Fiorentina. Manca solo l'ufficialità per il ritorno al Napoli, che intanto si prepara per l'inizio della nuova stagione.