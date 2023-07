Napoli, colloquio De Laurentiis-Lozano: la situazione

Aurelio De Laurentiis e Hirving Lozano hanno avuto un colloquio questa mattina nel ritiro di Dimaro per parlare del futuro. Il messicano è infatti in scadenza nel 2024 e si trova in un bivio tra rinnovo e cessione .

Napoli, le ultime su Lozano

Il messicano, che non potrà ancora scendere in campo per 30-40 giorni a causa dell'infortunio al ginocchio, ha avuto un faccia a faccia con il presidente del Napoli. I due si sono trattenuti a parlare per qualche minuto, con De Laurentiis che ha detto qualche parola in più rispetto a Lozano che è rimasto ad annuire. Dopodichéla stretta di mano prima della fine dell'allenamento.