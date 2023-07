Bayern Monaco, Tuchel fa chiarezza su Kim: "Non posso parlarne, ma..."

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dal ritiro estivo del Bayern Monaco . L'allenatore tedesco ha fatto il punto sulla situazione in difesa dopo l'addio di Lucas Hernandez .

Bayern Monaco, Tuchel: "Kim? Non è certo un segreto..."

Il tecnico ex Chelsea si è espresso così sulla trattativa per l'arrivo di Kim Min-jae dal Napoli: "Vogliamo sostituire bene Lucas Hernández e non è un gran segreto il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora è meglio che io questo nome non lo faccia perché a volte potrebbe non aiutare nelle trattative, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni".