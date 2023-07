Napoli, in attesa dei primi colpi ecco Meluso

NAPOLI - Aria pesante, bafuogno, mare grigio e piccioni scurrili allo chalet di Mergellina di Peppino cameriere. Lecce homo, annuncia don Ciccio portiere di palazzo. Chi è arrivato, chiede Salvatore pittore di alici. L’uomo di Lecce, Mauro Meluso, direttore sportivo, precisa Pasquale Pazienza giornalista on-line. Ma chi, caruso, Meluso, miette ‘a capa ‘int’’a ‘o pertuso, domanda don Peppino parcheggiatore allusivo. È il sostituto di Giuntoli, ammonisce don Ciccio portiere di palazzo. Da bambino, domanda Saverio Malaspina ragioniere. Nessun problema, da bambino tifoso del Cosenza, assicura Salvatore pittore di alici. Acquisti, chiede Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Le Domand non risponde, informa don Peppino parcheggiatore allusivo. E Beto domanda Gennaro Piromallo salumiere. Non ci fila, annota Pasquale Pazienza giornalista on-line. C’era un tempo che Beto filava, sospira Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. E Koopmeiners , Scalvini, Samardzic, incalza Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. Siamo fermi, annota Salvatore pittore di alici. Però arriva Faraoni, interrompe Pasquale Pazienza giornalista on-line. Un acquisto d’Egitto, protesta don Peppino parcheggiatore allusivo. Campioni d’Italia siamo nelle ultime pagine dei giornali, rileva Saverio Malaspina ragioniere.

Dibattito su Meluso

Di Dimaro non v’è certezza, comunica don Ciccio portiere di palazzo. Addirittura, esclama Totonno Speranza direttore di centro commerciale. Aurelio è silente, riferisce Saverio Malaspina ragioniere, ma si muove nell’ombra. Finché la barba va lasciala andare, commenta Pasquale Pazienza giornalista on-line. Aurelio mi sembra deluso dalla mancanza di proposte indecenti, sospetta Gennaro Piromallo salumiere. Perché la nuova maglia a 130 euro di Valentina vestita di nuovo che proposta è, chiede Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Allora Osimhen resta, chiede don Peppino parcheggiatore allusivo. Con Garcia allenatore di Marsiglia, Osimhen tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia, sentenzia Salvatore pittore di alici. Notizie di Garcia piombato un giorno all’improvviso, domanda Giacomo Frollo pasticciere dalla Pignasecca. Chi, il gigante di Rudi, chiede don Peppino parcheggiatore allusivo. Ha la situazione in pugno, assicura Pasquale Pazienza giornalista on-line. Tipo Aznavour, e io tra di voi se non parlo mai ho visto già tutto quanto, annota Salvatore pittore di alici. Ha visto Castelvolturno, domanda Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. L’ha paragonato ai Giardini delle Tuileries, riferisce Pasquale Pazienza giornalista on-line. Che signore, esclama Saverio Malaspina ragioniere. Signore, ma allenatore inflessibile, riferisce don Ciccio portiere di palazzo. Cca nisciuno è flesso, commenta don Peppino parcheggiatore allusivo. Garcia è un gran colpo di Aurelio, afferma don Ciccio portiere di palazzo. Effettivamente, alla notizia siamo rimasti per il colpo impressionati, aggiunge Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia accennando a un fatto niro, niro.