Napoli, obiettivo Lo Celso: si tratta ancora con il Tottenham

DIMARO - Maurizio Micheli è arrivato ieri pomeriggio a Dimaro e si è fiondato allo stadio di Carciato per assistere all’allenamento con De Laurentiis e il ds Meluso: è lui, l’uomo degli incontri e dello scouting, il più atteso. Il primo vertice di mercato è andato in scena in serata all’hotel Rosatti, insieme con DeLa, Garcia e il direttore sportivo. Una riunione introduttiva perché questi saranno giorni di colloqui continui. La situazione del Napoli , comunque, sembra piuttosto chiara: bisogna risolvere una volta per tutte la questione del rinnovo di Osimhen , atteso tra lunedì e martedì in ritiro, e poi acquistare innanzitutto il sostituto di Kim. A proposito: ieri è scaduto il termine utile per usufruire della clausola e il Bayern non l’ha annunciato, ma nessuno s’illuda. I tedeschi hanno già messo in moto la macchina per il pagamento dei 50 milioni, è solo questione di cavilli legali e il tecnico Tuchel s’è anche espresso: «Non è un segreto che dovrebbe sostituire Hernandez. Speriamo di poterlo annunciare nei prossimi giorni». Sul fronte centrocampo: continuano i contatti con il Tottenham per l’argentino Lo Celso e con la Spal per il gioiellino Prati (l’idea è acquistarlo e poi girarlo al Bari in prestito).

Al centro

E allora, il mercato. L’inviato del Napoli è sbarcato a Dimaro, in tempo per la seconda seduta della squadra e per la prima conferenza di Rudi. Punto difesa: Gollini è in ritiro per le visite, tutto fatto per il prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta. L’obiettivo è l’inglese Kilman del Wolverhampton, 26 anni; a seguire Mavropanos, 25 anni, greco dello Stoccarda. Poche speranze per lo spagnolo della Real Sociedad, Le Normand, 26 anni e 50 milioni di valore (la clausola: ritenuta eccessiva). A centrocampo, dicevamo, Micheli ha lavorato con il Tottenham su Lo Celso, argentino di 27 anni già seguito un anno fa: è in uscita e gli Spurs parlano con il Napoli con una certa frequenza. Con la Spal si ragiona di Prati, 19 anni e un gran futuro: la richiesta è 10 milioni. Proposto il giapponese del Celtic, Reo Hatate, 25 anni. Voce dall’Arabia: il Newcastle su Kvara. Ma è incedibile.

Adl-Lozano

Ieri mattina, nel corso dell’allenamento, De Laurentiis s’è messo a chiacchierare con Lozano. Impegnato in un programma personalizzato per smaltire l’infortunio rimediato con la Fiorentina. Il Chucky ha il contratto in scadenza nel 2024 e le possibilità di rinnovo sono davvero esigue. La certezza è che ha una richiesta in Mls, Los Angeles Fc: si lavora.