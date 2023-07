"Tousart, il Napoli insiste: pronta offerta per chiudere con l'Hertha"

Pressing del Napoli per Lucas Tousart, 26 anni, centrocampista francese , ex giocatore di Rudi Garcia al Lione. Dalla Francia nelle ultime ore spiegano che la corte azzurra è sempre più intensa, il quotidiano L'Equipe fa sapere che il club di De Laurentiis sarebbe pronto anche a trattare il suo acquisto dall'Hertha Berlino - retrocesso - e non si parla più dunque solo di affare in prestito con l'inserimento anche di Demme nell'operazione. Un tentativo, da parte del Napoli , per provare a sbloccare l'operazione.

Tousart-Napoli, a che punto è la trattativa?

Su Tousart, che segnò alla Juve in Champions, c'è stato l'ok di Garcia che in conferenza stampa da Dimaro non ha glissato sul suo arrivo ma anzi ha lasciato intendere che il Napoli ci stava provando. Demme, tra i giocatori a scadenza, continua a piacere all'Hertha anche se il Napoli, come spiega L'Equipe, lavora indipendentemente dal futuro del tedesco e tratta con il club per provare a chiudere quanto prima l'operazione per regalare Tousart a Garcia. Dal Lione al Napoli.