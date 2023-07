Napoli, diretta Rudi Garcia: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

Dopo essersi presentato ufficialmente lo scorso 19 giugno, Rudi Garcia dà il via alla nuova stagione del Napoli con la conferenza stampa dal ritiro estivo. A Dimaro l'allenatore degli azzurri tocca tanti temi, dall'addio di Kim alla situazione Osimhen, passando per le idee sul modulo e sui nuovi possibili acquisti.

20:50

Napoli, Lo Celso per il centrocampo di Garcia

Mentre il Napoli inizia la preparazione a Dimaro, c'è chi, come il nuovo ds Meluso, ha già iniziato a guardare al mercato. Per sostituire Ndombele, potrebbe tornare di moda il nome di Lo Celso (anche lui di proprietà del Tottenham), già sondato lo scorso anno. Potrebbe ripercorrere le orme dell'acquisto di Anguissa (QUI LA NEWS COMPLETA).

20:35

Kim, addio col Napoli: l'annuncio di Tuchel

Nel corso della conferenza stampa di Rudi Garcia, è arrivato l'annuncio sull'addio di Kim. Lo accoglierà il Bayern Monaco, come anticipato nel pomeriggio da Tuchel: "Vogliamo sostituire bene Lucas Hernández e non è un gran segreto il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora è meglio che io questo nome non lo faccia perché a volte potrebbe non aiutare nelle trattative, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni".

20:20

Garcia: "A Napoli scopro una città meravigliosa"

A domanda specifica su quanto sia felice di essere a Napoli, Garcia ha risposto così: "Io ero calciatore e sono diventato allenatore. Significa che devi sempre cambiare città e lasciare dietro persone a cui vuoi bene. Ma la cosa bella è trovarne di nuove. Il sale della vita sono gli incontri. Mi tengo stretto tanti amici dappertutto. I veri amici li vedi quando ti ci senti. A volte faccio fatica a rispondere a tutti, ma sono contento di essere qui, sto scoprendo una città meravigliosa".

20:15

Napoli, Garcia: "Bisogna ripetersi dopo lo Scudetto"

Proseguendo, Garcia ha parlato di quelli che saranno gli obiettivi del suo Napoli: "Ho riflettuto, pensando se si possa fare di meglio di vincere il campionato di Serie A. La risposta è no, ci si può solo ripetere. Non ci sono tante squadre capaci di ripetersi nei grandi campionati, specialmente in Italia. Il Napoli deve sicuramente giocare sempre la Champions. Io gioco sempre per vincere, anche quando sono a casa".

20:10

Le idee tattiche e di mercato

"Vogliamo avere il possesso palla quindi giocheremo con la difesa alta". Queste le parole di Garcia su quelle che sono le sue idee tattiche per la difesa: "Dobbiamo essere anche in grado, a volte, di sfruttare il blocco basso per difendere con le unghie. Tousart? Io mi diverto a leggere alcune notizie, ovviamente a volte possono dare idee di mercato. Vi ringrazio, vediamo. Ho parlato di profilo, non mi va di parlare di nomi dei giocatori. Ogni giorno ci sentiamo con Maurizio Micheli e ora è arrivato Mauro Meluso".

20:07

Napoli, Garcia: "Elmas? Giocatori così sono un regalo"

Spazio a un commento sul ruolo di Elmas: "Se è veramente un giocatore polivalente, per un allenatore è davvero un regalo. Quasi sempre nelle rose ci sono uno o due giocatori versatili che l'allenatore può usare in diversi ruoli. Per me sono importanti. Tra poco, quando Elmas sarà tornato, lo valuterò". E poi sull'eredità di Spalletti: "Io l'ho vissuta questa cosa. Io ho vinto nel 2011 lo Scudetto e la Coppa di Francia dopo 52 anni dal campionato e 55 dalla coppa. So cosa significa vincere in queste condizioni, nessuno lo aspetta. Però sono rimasto al Lille dopo la doppietta e iniziano ad esserci i doveri. Incosciamente dall'anno dopo potrei non aver fatto il meglio di me, pur facendo terzo posto. Devo lavorare da subito sulla testa dei giocatori per fare in modo che abbiano ancora più fiducia dell'anno scorso".

20:05

L'arrivo dei nazionali

Garcia si è soffermato sulle difficoltà di avere metà rosa al momento ancora non in ritiro, in particolare Kvara e Osimhen: "La cosa buona è che i nazionali saranno mancati solo una settimana. Stanno arrivando, non giocheranno la prima amichevole ma dalla seconda saranno in campo. Il tempo stringe, bisogna mettere a fuoco tante cose, in particolare mettere a posto i giocatori sulla forma fisica. Parametri da valutare? Ci sarà ad esempio Zanoli, che dovrò valutare dopo il prestito. Capirò se potrà rimanere con noi, ma ho visto buone cose da parte sua".

20:00

Napoli, Garcia: "Lasciatemi allenare Raspadori"

Su Raspadori, Garcia si è espresso così, in particolare per quanto riguarda il suo ruolo: "Quando vedi una squadra e i giocatori puoi avere un'idea, ma non conosci mai un giocatore se non lo alleni. Lasciatemelo allenare e poi potrò rispondere. Ho delle idee, ma vanno verificate". E ancora, sulle idee per il possesso palla: "Io voglio essere efficace, finchè possiamo far uscire la palla da dietro lo faremo. Ma se stiamo vincendo una partita importantissima per 1-0, non so se partiremo da dietro. Esiste anche la concretezza di una squadra. Voglio che i giocatori possano riflettere leadership sugli altri. Metà della rosa non è ancora arrivata, voglio conoscerli".

19:57

Napoli, Garcia: "Zielinski? Io voglio tenerli tutti"

Garcia ha poi analizzato la situazione relativa a Zielinski e alla sua possibile cessione: "Sono tutti sotto contratto, anche Zielinski e Lozano. La particolarità di questi due è che sono in scadenza nel 2024, è logico che nel club si pensi a fare qualcosa, che sia venderli o tenerli. Io li voglio tenere tutti. Lasciatemi il tempo di parlare con ognuno di loro, non c'è solo quello che voglio io. Potrebbero esserci giocatori che vogliono andare via o rimanere a tutti i costi".

19:55

Garcia sul centrocampo e Maxime Lopez

Garcia è tornato a parlare della situazione a centrocampo quando è stato interrogato nuovamente sulla volontà di non puntare su Maxime Lopez: "C'è una realtà, ovvero che Ndombele è andato via perchè era in prestito e lo dobbiamo sostituire. Penso che per giocare con le mie squadre servano giocatori di pallone, ma anche un po' di fisicità per aiutare Frank Anguissa. Potrebbe essere la linea che abbiamo tracciato sul profilo per sostituire Ndombele. Sul mio modo di lavorare c'è tanta intensità negli allenamenti, la preparazione è decisiva. Chi si prepara bene fa una buona stagione".

19:52

Napoli, Garcia: "Kvara e Osimhen?

Quanto è onorato Garcia di allenare Kvara e Osimhen, due dei migliori giocatori della Serie A? Questa la sua risposta: "Ovviamente ci sono i singoli che si mostrano più degli altri. Ma per fare gol e assist la palla deve arrivare. A me piace parlare della squadra e non troppo dei singoli. Spero che questi due, Kvara in particolare, continuino a fare la differenza e a farci vincere. Ma io sono attento a non mettere davanti troppi singoli. Tutti sono importanti. Io cerco di valorizzare tutti allo stesso livello".

19:50

Il sostituto di Kim

Proseguendo, Rudi Garcia è stato interrogato su quello che potrebbe essere il sostituto di Kim e le idee del club a riguardo: "Un allenatore vuole sempre avere la sua rosa al completo il prima possibile, ma è utopia, non succede mai. Abbiamo tutto il tempo di trovare il difensore centrale idoneo. Ovviamente nel club ci lavorano da un bel po' e abbiamo delle possibilità, però vogliamo essere sicuri al massimo. Anche se il 100% di possibilità di riuscire non esiste. Entra in gioco anche l'aspetto economico. Per me non c'è fretta, abbiamo tre difensori centrali".

19:45

Garcia parla del modulo del Napoli

Spazio ad alcune riflessioni sulle idee tattiche per il Napoli di Garcia: "Penso che un buon allenatore scelga il modulo in base alla rosa. Quando la avremo completa farò delle precisazioni. Ma io voglio giocatori intelligenti che possano giocare anche in altri moduli. Ci servirà fare anche altre cose per vincere le partite. Dobbiamo avere un piano B e un piano C".