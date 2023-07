Politano: "Vorrei giocare di più, il mio agente parlerà col Napoli"

Matteo Politano volta pagina. Comincia una nuova stagione e, dopo aver esultato per la vittoria dello scudetto, l'esterno del Napoli esprime un desiderio in vista del futuro: giocare di più. Lo dice espliticamente dal ritiro di Dimaro, in Val di Sole, intervistato da Sky Sport: " Vorrei avere più continuità rispetto allo scorso anno , quindi giocare di più e fare più gol. L'ho già detto al mio procuratore che parlerà con la società , vediamo se la penseremo allo stesso modo".

Politano-Lozano, alternanza a destra: i numeri

Politano, 30 anni ad agosto, ha giocato 37 partite lo scorso anno, di cui 27 in campionato, per un totale di 4 reti, 1 in Champions. Sulla corsia destra si alterna con Lozano che ha il contratto in scadenza e sta valutando offerte dall'America. Il Chucky ha segnato lo stesso numero di gol giocando in totale 41 partite.