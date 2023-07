Napoli: in difesa si valuta Lacroix, a centrocampo c'è una nuova idea...

A volte ritornano, idee che possono tornare attuali. L'ultima, per la difesa del Napoli , si chiama Maxence Lacroix, anni 23, difensore francese di proprietà del Wolfsburg , contratto in scadenza nel 2025, una occasione di mercato che può diventare concreta nei prossimi giorni. Un nome, il suo, che si aggiunge a quello di Kilman dei Wolves e a Mavropanos dello Stoccarda , i profili monitorati da tempo dal Napoli per sostituire Kim al centro della difesa. Col passaggio ufficiale del coreano al Bayern , si accelera per il suo erede.

Lacroix è l'ultima idea del Napoli per la difesa

L'ultima opzione è quella di Lacroix che ha tutti i requisiti necessari per poter fare al caso del Napoli: è ancora relativamente giovane con un ingaggio alla portata e un costo di cartellino decisamente più accessibile rispetto, ad esempio, a Kilman, per cui il Napoli si è già spinto fino a 35 milioni di euro, ma invano. Lacroix ha giocato 24 partite in Bundesliga lo scorso anno, si è diviso tra difesa a tre o a quattro, è un centrale duttile, con margini di crescita, che domina l'area di rigore coi suoi 190 centimetri d'altezza. Il Napoli lo segue con attenzione.

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli

L'ultima idea per il centrocampo del Napoli è Boubakary Soumaré, anni 24, centrocampista francese di proprietà del Leicester, club inglese appena retrocesso in Championship. L'identikit è quello del mediano davanti alla difesa, un centrocampista fisico che potrebbe alternarsi con Lobotka (qualora Demme partisse) ma anche giocare al suo fianco avendo caratteristiche complementari a quelle del regista slovacco. Soumaré è cresciuto nel Psg, ha giocato nel Lille con Osimhen, dal 2021 è al Leicester, ha raccolto 26 presenze nell'ultimo campionato giocando anche come mezzala.