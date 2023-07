Ufficiale, Kim al Bayern: il saluto del difensore ai tifosi del Napoli

Kim Min-Jae saluta il Napoli. Con un messaggio social, e con un video in cui sono sintetizzate le prodezze con la maglia del Napoli, il difensore coreano ha ringraziato tutti per l'avventura vissuta in Italia. Un solo anno ma indimenticabile con la vittoria dello scudetto citato proprio da Kim nel suo lungo ed emozionante post su Instagram caratterizzato da interventi in anticipo e spaccata, lanci lunghi, gol e ogni altro dettaglio della sua stagione azzurra. Poco dopo, è arrivato l'annuncio ufficiale del Bayern Monaco.