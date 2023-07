"Napoli su Lo Celso, ma a sorpresa il Tottenham pensa di confermarlo"

Rebus attorno al futuro di Giovani Lo Celso , centrocampista argentino del Tottenham di rientro alla base dopo il prestito al Villarreal. Gli Spurs valutano nuove opportunità per il futuro, il giocatore piace a Napoli , Betis e Aston Villa , ma la sorpresa è la possibile permanenza in Premier League, proprio al Tottenham , qualora Lo Celso (già in gol in amichevole) dovesse convincere il suo allenatore.

Lo Celso, svolta a sorpresa? Cosa può succedere

A scriverlo è il quotidiano spagnolo Marca che stila l'elenco delle pretendenti al giocatore ma conclude il suo approfondimento sull'argentino annunciando le riflessioni in corso per gli Spurs. Lo Celso è un giocatore di grande qualità e per questo motivo alla fine potrebbe anche restare. Viceversa, si valuta cessione a titolo definitivo. Il Napoli ci pensa ma in prestito secco per ripetere l'operazione Ndombele.