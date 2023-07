Rinnovo Osimhen, non c’è l’accordo col Napoli: ecco quando può arrivare

Non c'è ancora nero su bianco per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen con il Napoli. Il manager dell'attaccante nigeriano Roberto Calenda e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis si sono incontrati in questi giorni a Dimaro, sede del ritiro estivo della squadra. Da mercoledì a ieri, i due sono stati insieme per chiacchierare di cifre, obiettivi e prospettive future. Tutto procede bene, a fuoco lento, ma ancora non c'è l'accordo.