Osimhen, terzo incontro con il Napoli per il contratto: c’è qualche nodo

A Dimaro piove e fa freddo (freddo : sembra strano ma è la realtà ). Poi spunta il sole, tiepido. Dopo mezzora grandina, chicchi enormi e raffiche di vento. E alla fine il cielo torna limpido, pulito: azzurro, tramonto meraviglioso. In montagna va così: il tempo cambia continuamente, improvvisamente, ed è un po' quello che sta accadendo nelle stanze dello Sport Hotel Rosatti, il quartier generale del Napoli sulle Dolomiti: il flusso è continuo e il clima è ogni volta diverso. La storia in copertina, quella ormai giunta al terzo giorno di trattative con vista sul quarto, è il rinnovo di Osimhen : Roberto Calenda , il manager del centravanti, è rimasto anche ieri per continuare a parlare con Adl e il giocatore; per limare e provare a ridurre le distanze sull'ingaggio, l'inserimento di una clausola e il valore della clausola stessa. Cammina e poi corre, va e viene, perché l'obiettivo è arrivare al più presto a un accordo, a una soluzione che faccia tutti felici e contenti. A cominciare da Victor, come da auspicio di Garcia: lui è il centro del mondo, del Napoli, è un po' la famosa chiesa di Rudi ma piena di gol. Dipende tanto da Osimhen, esattamente come ha raccontato la meravigliosa stagione dello scudetto. Non soltanto Osi, però. Ieri ha conquistato la scena anche un'altra questione importante e delicata: è arrivato in ritiro Bart Bolek, agente di Zielinski, titolare di un accordo in scadenza nel 2024 e di un ingaggio da 4,8 milioni per la sua ultima stagione. L’incontro con De Laurentiis , nonostante presupposti di partenza decisamente complessi, è stato ritenuto soddisfacente dalle parti. Il dialogo è ricominciato: per la gioia di Zielo, che non ha mai nascosto la sua voglia di continuare, e della squadra.

Osimhen, il punto sulla trattativa

E allora, la mezza giornata di riposo. Rovinata dal maltempo: Garcia ha diretto la sessione mattutina e poi ha concesso a tutti il pomeriggio libero, ma l’agenda de gli azzurri è stato rovinata dalla pioggia e dalla grandine. Ovvero: in programma c'erano una full immersion di rafting - un grande classico del ritiro in Val di Sole - e una bella mangiata di carne alla brace in malga, i tipici rifugi trentini, ma alla fine non se n'è fatto nulla. DeLa, invece, s'è dedicato a gli incontri: Calenda innanzitutto, il manager di Osimhen, il rinnovo forse più complesso della storia del suo Napoli. Una vera e propria maratona che negli ultimi tre giorni non ha conosciuto soste; non sono consentite, del resto, considerando che in ballo c'è il futuro del centravanti più desiderato d'Europa, il meglio con Haaland, e di conseguenza anche una fetta importantissima delle ambizioni. Il lavoro è costante, in attesa di una soluzione: l'offerta è prolungare fino al 2027 (la scadenza attuale è 2025), ma si tratta ancora su ingaggio e clausola.

Zielinski, Adl incontra l'agente

Ieri al Rosatti, dicevamo , è arrivato pure Bartlomiej Bolek, l'agente di Zielinski: Adl ha incontrato anche lui, inaugurando un altro capitolo contrattuale, e l’esito per il momento è stato positivo. Il giocatore ha rifiutato la prospettiva araba (Al-Alhi) ed è richiesto dalla Lazio, ma il prezzo di DeLa non collima con le aspirazioni di Lotito: 30 milioni più 5 di bonus. Zielo , tra l’altro, ha voglia di continuare con il Napoli, è la sua speranza proprio come quella del gruppo: i compagni di squadra tifano per il suo rinnovo e lo hanno anche fatto sapere con garbo alla società. Ora bisognerà trovare un punto d’incontro, partendo da un’offerta comunque al ribasso. A cifre diverse da quelle attuali: mica un ostacolo insormontabile, per Piotr.