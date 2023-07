Napoli, non solo Di Lorenzo: in arrivo un altro rinnovo di contratto

Napoli, chi sarà il prossimo giocatore a firmare il rinnovo?

Non solo Di Lorenzo: il Napoli è pronto al rinnovo di altri giocatori. Il primo sulla lista è Mario Rui, visto che ADL ha incontrato Mario Giuffredi, che oltre al capitano azzurro rappresenta anche il terzino portoghese. C'è la sensazione che anche con lui si possa arrivare presto all'accordo. Diversa, invece, la situazione per Zielinski, in scadenza nel 2024. Anche per lui c'è ottimismo, ma l'offerta al ribasso del Napoli sull'ingaggio è stata rifiutata e le parti hanno deciso che si rivedranno presto.