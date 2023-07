Napoli, perché Zanoli è per il secondo giorno di fila sulla prima di A Bola

Per il secondo giorno di fila il terzino destro del Napoli Alessandro Zanoli è in prima pagina sul quotidiano portoghese "A Bola". Lo Sporting Lisbona lo ritiene una priorità per la difesa e non si arrende. Lo ha richiesto in prestito con opzione di riscatto per l'anno prossimo ma il club di De Laurentiis al momento fa resistenza anche perché ha frenato per l'addio di Faraoni dal Verona volendo confermare Zanoli in organico come alternativa a Di Lorenzo.