Napoli, rifiutata un'offerta per Zanoli: gli scenari per il suo futuro

Il futuro di Alessandro Zanoli inizia a prospettare nuovi possibili risvolti. Il terzino del Napoli è stato tra i protagonisti della Sampdoria nel girone di ritorno dello scorso campionato e nelle ultime settimane il Genoa ha cercato di spingere per riportarlo in Liguria , su sponda rossoblù. Ma per quanto gli azzurri vogliano concedergli un importante minutaggio, la strada del prestito non è certa, soprattutto dopo l'ultima offerta rifiutata.

Il Napoli rifiuta un'offerta per Zanoli: cosa succede ora

Negli ultimi giorni, lo Sporting Lisbona aveva bussato alla porta del Napoli per portare Zanoli in Portogallo. Ma gli azzurri hanno rispedito l'offerta al mittente. Un sintomo di come il club intenda blindare quello che a oggi è il vice di Di Lorenzo. E se da una parte il Genoa continua a spingere per il prestito del terzino classe 2000, Rudi Garcia ci tiene a osservarlo da vicino. A Dimaro, Zanoli sta ricevendo apprezzamenti dal suo nuovo allenatore e sembra che adesso la conferma per il prossimo campionato possa essere uno scenario più concreto rispetto a qualche settimana fa.