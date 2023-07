Napoli, movimenti a destra: Di Lorenzo, Zanoli e il gradimento per Faraoni

Napoli, l'intreccio a destra: tra Di Lorenzo, Zanoli e il gradimento per Faraoni

Già da qualche settimana, è ormai chiaro come la volontà del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, in scadenza nel 2026, sia quella di firmare un rinnovo di contratto. Nella testa dell'ex Empoli c'è l'idea di prolungare a vita con gli azzurri, per sancire un matrimonio senza fine. C'è già stata una chiacchierata con De Laurentiis, che è d'accordo all'idea di un contratto fino al termine della sua carriera, ma se ne riparlerà in futuro, senza fretta. Intanto, in vista della prossima stagione, il Napoli deve capire chi farà il vice Di Lorenzo. Zanoli è il suo erede designato per il futuro, specie dopo aver dato prova di essere tecnicamente esplosivo nei sei mesi alla Sampdoria. Adesso potrebbe tornare a Genova, su sponda rossoblù: il Genoa insiste per il terzino e gli azzurri potrebbero decidere di fargli acquisire ulteriore esperienza in Serie A. E allora, chi prenderebbe il suo posto? Il Napoli guarda in casa dell'Hellas Verona - che punta a Folorunsho - per via di un forte gradimento nei confronti di Davide Faraoni, che ha numeri e personalità per vestire l'azzurro.