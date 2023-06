L'agente su Zanoli: "Ha dato il suo contributo allo scudetto del Napoli, sarà il futuro dell'Italia"

È stata una stagione altalenante per Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000, fresco di convocazione con l'Italia U21. Il giocatore di proprietà del Napoli è rimasto relegato ai margini della rosa azzurra nella prima parte dell'anno, giocando solo una partita in Serie A e 2 in Champions League, ma proiettandosi verso quella che sarebbe stata la vittoria dello Scudetto. Da gennaio, invece, è diventato protagonista assoluto con la Sampdoria, ma soccombendo a fine anno alla retrocessione della squadra.